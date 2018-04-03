Банк «Возрождение» снизил доходность вкладов в рублях

Ставки по депозитам «Возрождение — Моя копилка» и «Возрождение — Моя копилка (пенсионный)» составили 5,2—6,65% и 5,4—6,65% годовых соответственно (вместо 5,5—6,95% и 5,7—6,95%). Срок размещения — три, шесть месяцев, один, полтора или два года.

Продуктовый виджет

Депозит «Возрождение — Мои возможности» (срок — шесть месяцев, один, полтора или два года) открывается под 4,95—6,15% годовых (прежде — под 5,25—6,45%).

«Комфортный Плюс» привлекается под 5—6,65% годовых (вместо 5,25—6,95%). Для пенсионеров ставки составят 5,2—6,65% годовых (ранее — 5,45—6,95%). Сроки — шесть месяцев, один, полтора, два и три года.

Минимальная сумма перечисленных депозитов — 10 тыс. рублей (по вкладу «Комфортный Плюс (пенсионный)» — 3 тыс. рублей). Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются, допускается внесение дополнительных взносов.

Вклад «Возрождение — Моя выгода» (сроки — один, три, шесть месяцев, один, полтора, два года) в сумме от 10 тыс. рублей открывается под 5,15—6,2% (против прежних 5,45—6,5% годовых), а «Моментальный» (от 1 тыс. рублей на один, три, шесть месяцев, один, полтора или два года) — под 5,45—6,7% (ранее — под 5,75—7%).

Проценты по последним двум вкладам выплачиваются в конце срока договора.

По вкладу «Добрые традиции» (от 100 тыс. рублей на полтора года) предусмотрено два периода начисления процентов со ставками 6,8% и 6% годовых соответственно. Может быть применено два варианта разделения общего срока вклада на процентные периоды: с первым периодом продолжительностью шесть месяцев и с первым периодом в 12 месяцев. Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения составляет 6,27% либо 6,53% годовых соответственно (вместо 6,37% и 6,73%). Проценты выплачиваются/капитализируются по истечении первого периода действия ставки, далее — каждые шесть месяцев.

Пополнение вышеперечисленных вкладов не осуществляется.