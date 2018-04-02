На Украине назревает строительный хаос

Такое мнение высказал эксперт рынка недвижимости Анатолий Топал . Документ предусматривает максимальную детализацию градостроительной документации, расширение полномочий местной власти.

«Я думаю, что принятие этого законопроекта приведет к хаосу и недоразумениям в работе», — заявил эксперт изданию ProfiDom.

В случае принятия законопроекта, незаконными станут сотни объектов строительства по всей стране.

«Предлагаемое расширение полномочий местных советов увеличит коррупционные риски и усложнит согласования», — говорит управляющий партнер Suprema Lex Виктор Мороз

Есть риск, что старые документы по строительству будут признаны незаконными. «Те, кто вводит в эксплуатацию за деньги, не пострадают. Пострадают честные застройщики и те люди, которые ждут свои квартиры», — сказал эксперт.

«Если полномочия местных органов самоуправления расширят не прописав ответственности за злоупотребления, возможно создание новой коррупционной схемы», — считает руководитель компании ARPA Real Estate Михаил Артюхов.