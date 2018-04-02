Ввод офисов в Москве в первом квартале вырос на 76%

Ввод офисов в Москве по предварительным итогам первого квартала 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 76% — до 37 тысяч квадратных метров, рассказал во вторник на конфренции в Москве директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков

При этом не было введено в эксплуатацию ни одного бизнес-центра класса А, подчеркнул он.

Лосюков также отметил, что все офисные объекты, введенные в эксплуатацию в 2018 году, начали строиться в 2015-2016 годах.

Всего, по данным компании, по итогам квартала объем предложения на офисном рынке Москвы составил 16,3 миллиона квадратных метров. В том числе на класс А приходится 4,2 миллиона "квадратов", на класс В — 12,1 миллиона "квадратов".

По словам представителя Knight Frank, объем свободных офисных помещений в столице продолжает сокращаться.