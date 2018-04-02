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Ввод офисов в Москве в первом квартале вырос на 76%
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Ввод офисов в Москве в первом квартале вырос на 76% 

РИА Недвижимость 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Ввод офисов в Москве по предварительным итогам первого квартала 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 76% — до 37 тысяч квадратных метров, рассказал во вторник на конфренции в Москве директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков.
При этом не было введено в эксплуатацию ни одного бизнес-центра класса А, подчеркнул он.
Лосюков также отметил, что все офисные объекты, введенные в эксплуатацию в 2018 году, начали строиться в 2015-2016 годах.
Всего, по данным компании, по итогам квартала объем предложения на офисном рынке Москвы составил 16,3 миллиона квадратных метров. В том числе на класс А приходится 4,2 миллиона "квадратов", на класс В — 12,1 миллиона "квадратов".
По словам представителя Knight Frank, объем свободных офисных помещений в столице продолжает сокращаться.
"Быстрое сокращение объема свободных площадей объясняется растущим спросом и низким объемом нового строительства. Мы считаем, что к концу 2018 года объем вакансии достигнет комфортных 8%-10% как для арендаторов, так и для арендодателей", — сказал он.
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