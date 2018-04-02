В ОЭЗ «Дубна» построят завод по производству лодочных моторов к концу года

Завод по производству лодочных моторов планируют построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» в Подмосковье к концу текущего года, объем инвестиций превысит 200 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Научно-производственное предприятие «Патриот» на территории особой экономической зоны «Дубна» планирует разрабатывать и производить двигатели для транспортных средств и беспилотной техники, их компоненты, а также источники питания различного применения.

«На левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» подготовительные работы перед началом строительства собственного объекта ведет компания-резидент «Патриот». Уже к концу 2018 года здесь будет возведен современный завод по производству лодочных моторов. В мае резидент планирует начать забивку свай, а в четвертом квартале 2018 года завершить строительство первой очереди научно-производственного комплекса — 1350 квадратных метров», — отмечается в сообщении.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, на современном автоматизированном производстве будет создано не менее 40 рабочих мест. К концу 2022 года здесь предполагают завершить и строительство цеха площадью 2,3 тысячи квадратных метров. Общий объем инвестиций в проект составит 219,7 миллиона рублей.

Продукцию компании «Патриот» отличает от зарубежных аналогов ряд преимуществ. Так, лодочные моторы, образцы которых в настоящее время проходят испытания, будут обладать повышенной надежностью, иметь низкие эксплуатационные расходы и стоимость. Они будут достаточно простоты в обслуживании и полностью состоят из отечественных компонентов.

«Потенциальными покупателями лодочных моторов, которые будут производиться на нашем предприятии, могут стать не только физические лица и коммерческие организации, но и госзаказчики, в том числе МЧС Минобороны России . Для реализации проекта на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» мы начинаем строить научно-производственный комплекс общей площадью 4 тысячи квадратных метров. Вертикальная планировка участка уже выполнена», — добавил генеральный директор ООО «Патриот» Антон Москвитин.

После выхода предприятия на полную мощность ООО «Научно-производственное предприятие „Патриот“ намерено занять 10% отечественного рынка лодочных моторов. В планах компании выход и на зарубежный рынок.