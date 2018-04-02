Ещё
В Ульме придумали способ борьбы с ростом цен на покупку и аренду жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ульме придумали способ борьбы с ростом цен на покупку и аренду жилья 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
В таких городах, как Берлин, население прибавляется ежегодно на 40 000 человек, говорит Михаэль Фойгтлэндер, эксперт по недвижимости в Кельнском институте экономических исследований. В результате нехватки жилья арендные ставки и цены на недвижимость растут с угрожающей скоростью. В 2017 году съемщики в мегаполисах платили в среднем на 9% больше за новые контракты на аренду, пишет Deutsche Welle. В связи с этим участки под застройку жилой недвижимости в Германии стали настоящим дефицитом, поскольку за ними «охотятся» инвесторы. По подсчетам Федерального Института исследований строительства, урбанистики и пространственного развития (BBSR), земельные участки под застройку с 2011 по 2016 годы подорожали на 27%. А в самых привлекательных городах, таких как Берлин, Мюнхен или Франкфурт, рост был еще выше. Где дорожает земля, там замедляется новое строительство. Аналитики оценивают текущий дефицит квартир в Германии в 1 млн единиц. В городе Ульм, расположенном в 140 км от Мюнхена в земле Баден-Вюртемберг, власти защищают участки под застройку от спекуляций. Они выкупают их с целью развития собственных проектов, в том числе жилых зон. В 2017 году правительство Ульма потратило на покупку новой земли €33 млн Причем законы города гласят, что землю под застройку частный инвестор может выкупить только у города по заранее установленной цене. При этом он не может продать его дороже в дальнейшем. Таким образом, замкнутый круг спекуляции оказывается разорван. Если земля не используется инвестором по прямому назначению, она должна быть продана обратно муниципалитету. Инвесторы обязаны предлагать жилье съемщикам по стоимости на 30% ниже, чтобы иметь возможность выкупить участок. Именно поэтому в Ульме нет такой серьезной нехватки площадей под строительство, как в крупных городах. Аналитики считают, что муниципальным властям Берлина, Франкфурта и Мюнхена стоит брать пример с администрации Ульма.
В нашей базе — почти 2000 предложений по продаже жилья в Германии.
Prian.ru: последние новости
Лионель Месси приобрел отель на Ибице Харви Вайнштейн продал таунхаус на Манхэттене за $25,6 млн В Нидерландах популярность сервиса Airbnb усиливает жилищный кризис
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки132
Трамп предложил Путину встретиться261
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП46
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому91
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России498
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение