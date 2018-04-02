В Ульме придумали способ борьбы с ростом цен на покупку и аренду жилья

В таких городах, как Берлин, население прибавляется ежегодно на 40 000 человек, говорит Михаэль Фойгтлэндер, эксперт по недвижимости в Кельнском институте экономических исследований. В результате нехватки жилья арендные ставки и цены на недвижимость растут с угрожающей скоростью. В 2017 году съемщики в мегаполисах платили в среднем на 9% больше за новые контракты на аренду, пишет Deutsche Welle . В связи с этим участки под застройку жилой недвижимости в Германии стали настоящим дефицитом, поскольку за ними «охотятся» инвесторы. По подсчетам Федерального Института исследований строительства, урбанистики и пространственного развития (BBSR), земельные участки под застройку с 2011 по 2016 годы подорожали на 27%. А в самых привлекательных городах, таких как Берлин, Мюнхен или Франкфурт, рост был еще выше. Где дорожает земля, там замедляется новое строительство. Аналитики оценивают текущий дефицит квартир в Германии в 1 млн единиц. В городе Ульм, расположенном в 140 км от Мюнхена в земле Баден-Вюртемберг, власти защищают участки под застройку от спекуляций. Они выкупают их с целью развития собственных проектов, в том числе жилых зон. В 2017 году правительство Ульма потратило на покупку новой земли €33 млн Причем законы города гласят, что землю под застройку частный инвестор может выкупить только у города по заранее установленной цене. При этом он не может продать его дороже в дальнейшем. Таким образом, замкнутый круг спекуляции оказывается разорван. Если земля не используется инвестором по прямому назначению, она должна быть продана обратно муниципалитету. Инвесторы обязаны предлагать жилье съемщикам по стоимости на 30% ниже, чтобы иметь возможность выкупить участок. Именно поэтому в Ульме нет такой серьезной нехватки площадей под строительство, как в крупных городах. Аналитики считают, что муниципальным властям Берлина, Франкфурта и Мюнхена стоит брать пример с администрации Ульма. В нашей базе — почти 2000 предложений по продаже жилья в Германии.