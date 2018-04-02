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Почти 1,3 тыс. детских и спортивных площадок отремонтируют в ЦАО в рамках месячника благоустройства
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Почти 1,3 тыс. детских и спортивных площадок отремонтируют в ЦАО в рамках месячника благоустройства 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Почти 1,3 тыс. детских и спортивных площадок будет отремонтировано в Центральном административном округе Москвы (ЦАО) в рамках месячника благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры округа.
«На дворовых и озелененных территориях на основании проведенного мониторинга будет отремонтировано 1 тыс. 153 детских и 116 спортивных площадок, отремонтируют и покрасят 23 тыс. единиц малых архитектурных форм и 515 контейнерных площадок», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках весенней уборки коммунальщики ЦАО промоют фасады и цоколи 4 тыс. 645 домов, 105 тыс. кв м витрин предприятий потребительского рынка, более 16,5 тыс. дорожных знаков и указателей, проведут обрезку 1,5 тыс. деревьев в зонах обзора дорожных знаков и сети наружного освещения, приведут в порядок более 6 тыс. га газона, покрасят более 190 тыс. погонных метров газонных ограждений.
С 1 по 30 апреля 2018 г. в Москве проходит месячник по уборке и благоустройству городских территорий, на 14 и 21 апреля запланировано проведение массовых общегородских субботников.
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