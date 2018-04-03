Застройщики Подмосковья в I квартале устранили более 1,5 тыс. выявленных нарушений

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области в первом квартале 2018 года выявили на стройках Подмосковья более 2,8 тысячи нарушений, застройщики устранили свыше 1,5 тысяч из них говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В первом квартале 2018 года на строительных объектах Московской области проведено 1429 проверок, в ходе которых инспекторским составом выявлено 2865 нарушений. Устранено 1541 нарушение, что подтвердили повторные проверки поднадзорных объектов. На должностных и юридических лиц за административные правонарушения в области строительства наложены штрафы на сумму 38,8 миллиона рублей. По всем фактам нарушений участникам строительства выдано 506 предписаний с конкретными сроками устранения замечаний», — отмечается в сообщении.

По результатам надзорных мероприятий установлено, что 67% от общего количества нарушений составили нарушения строительных норм. Остальные нарушения связаны с неудовлетворительным содержанием стройплощадок, отступлением от проектных решений, отсутствием исполнительной, проектной и рабочей документации, ведением работ без разрешения на строительства, а также нарушением требований пожарной безопасности.