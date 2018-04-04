Более 4 тыс. нарушений устранили во дворах и на улицах Подмосковья в I квартале 2018 года

Свыше 4 тысяч нарушений устранено во дворах и на улицах Подмосковья с начала 2018 года, сообщила в среду глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева

«В первом квартале сотрудниками Госадмтехнадзора проведено более 2 тысяч рейдов по проверке улиц и дворов. Итогом стало выявление и устранение 4,4 тысячи нарушений», — сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

Она отметила, что основное направление надзора в этот период — контроль качества уборки снега и наледи с автомобильных и пешеходных дорог, тротуаров кровель нежилых зданий и подходов к детским площадкам, местам сбора мусора и иным объектам.

«По итогам проверок нарушителям вынесено более 2,1 тысячи предупреждений, а также назначены штрафы на сумму 46 миллионов рублей. Более 500 нарушений были устранены еще на этапе рассмотрения дела, что позволило смягчить размер налагаемого взыскания», — подчеркнула Витушева.