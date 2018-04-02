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Синьцзян планирует посадить больше деревьев для борьбы с опустыниванием
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Синьцзян планирует посадить больше деревьев для борьбы с опустыниванием 

ИА Синьхуа 1 час назад
Урумчи, 2 апреля /Синьхуа/ — Округ Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ планирует засадить около 70 тыс. гектаров земли деревьями, чтобы сдержать дальнейшее наступление пустыни Такла-Макан — крупнейшей пустыни в стране.
По ожиданиям местного ведомства лесного хозяйства, посадки должны будут завершиться в 2020 году.
С 1986 года около 3,4 млн человек в Аксу, расположенном на северной окраине пустыни Такла-Макан, посадили почти 13,4 млн деревьев. В настоящее время лесные массивы в Аксу занимают 6,8 проц. территории округа.
Площадь пустыни Такла-Макан составляет 330 тыс. кв. км. Благодаря новым лесам за последнее десятилетие средняя влажность здесь увеличилась на 4 процента. -0-
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