Синьцзян планирует посадить больше деревьев для борьбы с опустыниванием

Урумчи, 2 апреля / Синьхуа / — Округ Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай / планирует засадить около 70 тыс. гектаров земли деревьями, чтобы сдержать дальнейшее наступление пустыни Такла-Макан — крупнейшей пустыни в стране.

По ожиданиям местного ведомства лесного хозяйства, посадки должны будут завершиться в 2020 году.

С 1986 года около 3,4 млн человек в Аксу, расположенном на северной окраине пустыни Такла-Макан, посадили почти 13,4 млн деревьев. В настоящее время лесные массивы в Аксу занимают 6,8 проц. территории округа.

Площадь пустыни Такла-Макан составляет 330 тыс. кв. км. Благодаря новым лесам за последнее десятилетие средняя влажность здесь увеличилась на 4 процента. -0-