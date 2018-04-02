Сиань ограничит строительство нового жилья в центре города

Сиань, 2 апреля / Синьхуа / — Для того чтобы лучше сохранить древние реликвии, власти Сианя, административного центра провинции Шэньси /Северо-Западный Китай /, приняли решение ограничить строительство нового жилья в центре города. Об этом стало известно из постановления городского правительства.

В Сиане находится наиболее хорошо сохранившаяся древняя городская стена Китая, построенная во времена династии Мин /1368-1644 гг. /.

Согласно постановлению, город не будет выделять новые земли под строительство жилых домов.

Также в городе снесут трущобы, чтобы освободить место для парков, зеленых насаждений, общественных площадей и автостоянок.

Кроме того, строительство новых жилых домов будет ограничено и в других районах города, к примеру, рядом с Большой пагодой диких гусей.

Город планирует переселить из центра города около 30 тыс. человек к 2020 году, чтобы снизить загруженность городских дорог и улучшить функции общественных объектов. -0-