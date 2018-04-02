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Ростов-на-Дону — один из лидеров по покупке крокодилов в России
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Ростов-на-Дону — один из лидеров по покупке крокодилов в России 

Ростовские Вести 2 часа назад
Эксперты Avito проанализировали спрос на крокодилов в России и пришли к любопытным выводам. По данным крупнейшего сайта объявлений, пик интереса к зубастым рептилиям пришелся на 2015 год, а больше всего таких экзотических покупок было совершено в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Первый крокодил был продан на сайте Avito в августе 2009 года за 15 тысяч рублей. Своеобразный старт был дан, и до конца года наши соотечественники купили еще 9 рептилий. К 2015 году эта цифра выросла уже до 176. Причём россияне были готовы отдавать за зубастых питомцев внушительные суммы: например, 150 000 рублей в Краснодаре и 161 800 рублей в Иркутске. Абсолютный рекорд принадлежит Саратову, где крокодила купили за шокирующие 340 тысяч рублей. Хотя в среднем по России эти животные расходятся чуть меньше чем за 18 тысяч. Однако за последние два года стало ясно: интерес россиян к опасным хищникам стал падать. Например, в 2017 году продажи крокодилов в Санкт-Петербурге упали почти на 52% по сравнению с рекордным 2015 годом. Разочаровываются в зубастых питомцах и москвичи, где за два года объём продаж упал более чем на 31%. Жители Иркутска, Волгограда, Красноярска, Казани и Челябинска в 2017 году отказались от экзотики. И только тюменцы верны своим пристрастиям: если в 2015 году они купили одного-единственного крокодила на весь город, то в 2016-2017 годах стабильно приобретали уже по два в год. Всего в России с 2009 года было продано 953 крокодила В 2018 году хозяева ещё не теряют надежды пристроить подопечных в добрые руки. Например, Алексей из Екатеринбурга за 120 000 рублей рад расстаться со своим кайманом, длина которого составляет «около двух метров». «Крокодил кайман, полтора метра, упитанный. Спокойный», — рассказывает о своём любимце Марина из Хабаровска, которая даже готова отправить его в любой регион и «рассматривает варианты обмена на других животных».
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