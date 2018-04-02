Ещё
Губернатор Ставрополья рассказал Путину о проекте строительства онкоцентра и планах развития края
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Ставрополья рассказал Путину о проекте строительства онкоцентра и планах развития края 

«Это Кавказ» 47 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
На Ставрополье планируется построить краевой онкоцентр. О проекте строительства медучреждения губернатор края Владимир Владимиров рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, прошедшей в Москве.
Губернатор проинформировал президента о планах развития сети медучреждений для помощи пациентам с онкозаболеваниями, сообщается на сайте главы края.
«Вы дали поручение по развитию медицины в части борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы подготовили проект нашего краевого онкоцентра на 22 тысячи квадратных метров. Хотелось бы, чтобы наш край стал пилотным регионом по реализации именно онконаправления», — сказал Владимиров.
Также он доложил о подготовке в регионе проектов в сфере медицины — в частности, речь шла о строительстве нового корпуса краевой больницы.
Среди других тем, обсуждавшихся на встрече, — реализация на Ставрополье программы по формированию комфортной городской среды, а также регионального проекта по благоустройству в рамках программы поддержки местных инициатив. В целом бюджетные вложения в благоустройство и развитие городской среды на Ставрополье в этом году превысят 1 миллиард рублей.
Еще один вопрос — участие края в федеральной программе развития культурно-образовательных комплексов в российских городах. Владимиров предложил сделать Ставрополье одним из первых участников этой программы.
«Это Кавказ»: последние новости
Учитель китайского проедет из КЧР до Мурманской области на лошади В Кремле прокомментировали арест Зиявудина и Магомеда Магомедовых В Грозном эвакуировали посетителей торгового центра, расположенного рядом с горящей многоэтажкой
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США295
В Сочи горит пятиэтажный дом67
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки240
Трамп предложил Путину встретиться294
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение