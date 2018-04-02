Губернатор Ставрополья рассказал Путину о проекте строительства онкоцентра и планах развития края

Губернатор проинформировал президента о планах развития сети медучреждений для помощи пациентам с онкозаболеваниями, сообщается на сайте главы края.

«Вы дали поручение по развитию медицины в части борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы подготовили проект нашего краевого онкоцентра на 22 тысячи квадратных метров. Хотелось бы, чтобы наш край стал пилотным регионом по реализации именно онконаправления», — сказал Владимиров.

Также он доложил о подготовке в регионе проектов в сфере медицины — в частности, речь шла о строительстве нового корпуса краевой больницы.

Среди других тем, обсуждавшихся на встрече, — реализация на Ставрополье программы по формированию комфортной городской среды, а также регионального проекта по благоустройству в рамках программы поддержки местных инициатив. В целом бюджетные вложения в благоустройство и развитие городской среды на Ставрополье в этом году превысят 1 миллиард рублей.

Еще один вопрос — участие края в федеральной программе развития культурно-образовательных комплексов в российских городах. Владимиров предложил сделать Ставрополье одним из первых участников этой программы.