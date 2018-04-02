В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

В России грозятся закрыть торговые центры и снести высотки

Депутаты Госдумы выступили с инициативой перенести кинотеатры в торговых центрах на нижние этажи. Идея объяснимая, но насколько она реализуема? И стоит ли в рамках всероссийской проверки пожарной безопасности замыкаться только на торговых центрах? Многоэтажные дома могут быть куда более опасны.

Расследование пожара в торговом центре «Зимняя вишня», унесшего жизни 64 человек, продолжается. Появляются и новые подозреваемые. Так, глава Росгвардии Виктор Золотов поручил направить в СК обращение о привлечении к уголовной ответственности его подчиненных — сотрудников кемеровского центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК), которые должны были контролировать охрану ТЦ.

Параллельно по всей России идут проверки пожарной безопасности, причем участвуют в них как сотрудники соответствующих государственных органов, так и активные граждане.

На этой инициативе стоит остановиться подробнее. Желание депутатов упростить эвакуацию детей в случае нового пожара понятно и объяснимо. Гром грянул, мужик перекрестился. Но возникают несколько очевидных вопросов.

Во-первых, в ТЦ, которые изначально были спроектированы под соответствующие цели, предусмотрены вполне качественные пути эвакуации из кинотеатров и других развлекательных объектов на верхних этажах. При этом они построены (по крайне мере, должны были быть построены) из негорючих материалов, и такого лавинообразного распространения огня, как в перестроенной из кондитерской фабрики «Зимней вишни» там быть не может (по крайней мере, не должно).

В случае переноса кинотеатров на нижние этажи придется полностью перестраивать и эвакуационные выходы. И не факт, что более короткий путь окажется более быстрым и более безопасным.

Во-вторых, если кинотеатры будут внизу, то магазины, соответственно, переместятся наверх. В дни распродаж или каникул в них будет не меньше людей, чем в кинозалах, а, возможно, и больше. В том числе — детей. Неочевидно, что эвакуация разрозненных групп людей из множества магазинов пройдет быстрее, чем организованных — из кинозалов. В «Зимней вишне», напомним, из двух залов людей эвакуировали, из одного — нет, и именно там были найдены большинство тел погибших.

В-третьих, перенос кинозалов вниз, а торговых площадей, соответственно, вверх будет стоить недешево. Кто это оплатит? Вряд ли владельцы ТЦ захотят делиться собственной прибылью, скорее, они переложат затраты на арендаторов, а те, в свою очередь — на покупателей и зрителей. И не возникнет ли у арендаторов желание сэкономить? Мол, раз второй этаж и бежать недалеко, можно взять материалы попроще и противопожарную систему подешевле.

Таким образом, благая инициатива по повышению уровня безопасности детей в ходе реализации рискует переродиться в свою полную противоположность.

Дети в «Зимней вишне» погибли не потому что кинотеатры были расположены высоко, а потому что помещение в принципе не соответствовало нормам пожарной безопасности. Люди могли бы столь же безуспешно ждать помощи, оставшись в кинозале на первом этаже.

Наверное, при любых проверках и рекомендациях по улучшению пожарной безопасности следует в первую очередь учитывать, изначально ли ТЦ спроектирован под эти цели или перестроен из фабрики, ангара или другого не рассчитанного на пребывание большого количества людей помещении. Пожарная сигнализация и система пожаротушения должна работать как часы. Горючих материалов в отделке пола, стен и потолка не должно быть в принципе. Все сотрудники должны знать свои обязанности в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Должны регулярно проводиться учения — как с участием посетителей, так и без.

Возможно, в будущем не следует выдавать разрешения на строительство новых комплексов, где кинотеатры будут расположены на большой высоте. В идеале ТЦ вообще следует строить за городом на дешевой земле, где у застройщика не возникнет горячего желания экономить, и высота комплекса не будет превышать двух этажей.

Кстати, про высоту. В связи с трагедией в «Зимней вишне» неоднократно вспоминали пожар в многоэтажке Grenfell Tower в Лондоне, который привел к гибели 71 человека. Здание высотой 24 этажа было построено в 1974-м, а в 2016-м был завершен его ремонт, в ходе которого дом обшили теплоизоляционными панелями. Именно они загорелись 14 июня прошлого года — и здание оказалось охвачено огнем в течении считанных минут.

Наивно было бы полагать, что все 20-30-этажные многоэтажки-человейники, появившиеся в последние годы в Москве Подмосковье и других регионах России, являются полностью безопасными в пожарном отношении. Есть пример сгоревшей в 2014 году 25-этажки в Красноярске , когда никто не погиб только чудом. Загорелась, как и в Лондоне, «обшивка» здания, огонь перекинулся на квартиры, и пожар удалось победить только через четыре с лишним часа.

Действительно, ряд девелоперов, активно возводивших «человейники», в последние годы или обанкротились, или сменили владельца. Найти «концы» в случае каких-либо проблем будет непросто.

Трагедии случаются и в очень дорогих домах. Многие помнят, как в знаменитых «Алых парусах» провалился пол в лифте, в результате чего погибла женщина.

Как спасать людей в случае пожара в 40-этажке — вопрос открытый. У пожарных попросту отсутствуют лестницы соответствующей длины, вся надежда на оперативную эвакуацию.

Однако запрета на строительство «человейников» по-прежнему нет — и не ожидается ни на федеральном, ни на региональном уровне. Строительное лобби весьма влиятельно.

Мышление многих чиновников отличается узконаправленностью: сгорел ночной клуб — будем проверять ночные клубы, утонул теплоход — будем проверять теплоходы, погибли дети из летнего лагеря — проверим все лагеря.

Разумеется, закрывать все ТЦ и превентивно сносить все высотки не нужно.

Страшная трагедия в Кемерово — это повод проверить и усовершенствовать не только торговые центры, а пересмотреть подходы к пожарной безопасности в целом. Это то, на чем нельзя экономить в принципе. И неважно, идёт ли речь о магазине, кинотеатре, многоэтажном доме, школе, вузе или музее.

Но когда кампания вырождается в кампанейщину, это, как правило, приводит к результатам, противоположным заявленным.