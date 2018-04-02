Шесть районов Орловской области отстают в подготовке к посевной

Предстоящие весенне-полевые работы стали одной из тем аппаратного совещания, которое прошло сегодня, 2 апреля, в администрации Орловской области

По информации пресс-службы правительства региона, в этом году посевная пройдёт в сжатые сроки. Было отмечено, что несколько районов области отстают по ряду показателей от среднеобластных темпов по приобретению минеральных удобрений и подготовке семян яровых зерновых культур. Были названы Краснозоренский, Малоархангельский, Новосильский, а также Сосковский, Дмитровский, Урицкий.

В настоящее время департамент сельского хозяйства включены в реестр потенциальных получателей льготных краткосрочных кредитов 179 сельхозтоваропроизводителей, сумма кредитов составила 3,1 млрд рублей. В 2018 году 140 фермерских хозяйств прокредитовались на 639 млн рублей.

На несвязанную поддержку в растениеводстве предусмотрено из федерального и регионального бюджетов 280 млн рублей. Данную поддержку уже получили 7 предприятий. На элитное семеноводство будет направлено порядка 20,5 млн рублей.

Напомним, посевная площадь в этом году составит 1,2 млн га. Зерновые культуры будут размещены на площади свыше 980 тыс. га. Планируется увеличение площадей под посев технических культур, в частности, посевы рапса и сои. На посевную кампанию требуется около 10,5 млрд рублей.