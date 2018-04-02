Из Самары в Симферополь можно будет долететь за 2,7 тыс. рублей

Как сообщает Росавиация, льготными билетами смогут воспользоваться более 114,3 тысяч пассажиров.

Воспользоваться субсидированной авиаперевозкой могут граждане РФ

в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также инвалиды с детства II или III группы.