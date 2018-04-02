Стало известно, где именно в Приморье будут строить дома для детей-сирот

В 2018 году планируется сдать три дома.

В 2017 году в Приморском крае были отобраны земельные участки под строительство 12 жилых домов для детей-сирот. Об этом говорится в материалах к заседанию комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края.

С учетом стоимости строительства типового 45-квартирного дома, технологического присоединения к сетям ресурсоснабжающих организаций и заложенного финансирования департаментом градостроительства Приморского края сформирован план работ по строительству жилых домов на 2018-2019 годы.

Так, в 2018 году департаментом запланировано завершить строительно-монтажные работы по следующим домам:

В 2019 году департаментом градостроительства Приморского края запланировано завершить строительно-монтажные работы по следующим домам:

— двум 45-квартирным домам в пгт. Пограничный ; — двум 45-квартирным домам в г. Лесозаводск (дома №3 и №4); — двум 45-квартирным домам в пгт. Славянка; — двум 45-квартирным домам в пгт. Волчанец; — одному 45-квартирному дому в пгт. Смоляниново

В 2018 году также будет проведена работа комиссии по отбору земельных 6 участков для строительства жилых домов в целях предоставления помещений детям-сиротам. По результатам ее работы будет скорректирован план работы департамента по строительству жилых домов на 2018-2020 годы, говорится в справке департамента градостроительства Приморского края.