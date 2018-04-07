Власти Москвы рассказали о судьбе ЖК «Царицыно»

Сроки окончания работ на объектах проблемного ЖК «Царицыно» станут известны в ближайшие недели. Об этом в субботу заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Ускорить процесс помогло решение Арбитражного суда Московской области . Застройщик — ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» — был признан банкротом. Так что теперь у городских властей появились реальные возможности как можно скорее разобраться с долгостроем.

"Это решение позволяет нам заключить договоры на подготовку к строительству, — объяснил заммэра. — В ближайшие недели мы все юридически вопросы согласуем, и в ближайшие месяцы объявимся в Минстрой , чтобы полностью объект отдали городу на достройку".

Хуснуллин намерен собрать совещание с участием всех заинтересованных сторон и разработать так называемую дорожную карту: то есть определить порядок и сроки работ.