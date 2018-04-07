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Власти Москвы рассказали о судьбе ЖК «Царицыно»
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Власти Москвы рассказали о судьбе ЖК «Царицыно» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Сроки окончания работ на объектах проблемного ЖК «Царицыно» станут известны в ближайшие недели. Об этом в субботу заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Ускорить процесс помогло решение Арбитражного суда Московской области. Застройщик — ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» — был признан банкротом. Так что теперь у городских властей появились реальные возможности как можно скорее разобраться с долгостроем.
"Это решение позволяет нам заключить договоры на подготовку к строительству, — объяснил заммэра. — В ближайшие недели мы все юридически вопросы согласуем, и в ближайшие месяцы объявимся в Минстрой, чтобы полностью объект отдали городу на достройку".
Хуснуллин намерен собрать совещание с участием всех заинтересованных сторон и разработать так называемую дорожную карту: то есть определить порядок и сроки работ.
Ранее «РГ» уже писала, что правительство Москвы выступило гарантом завершения стройки в этом ЖК. Его строительство началось на 6-й Радиальной улице в 2006 году и должно было окончиться в 2012-м. Однако застройщик не выполнил обязательства по 3265 из 4017 договоров с дольщиками. Это стало поводом для уголовного дела против главы компании-застройщика Игоря Пинкевича: по версии следствия, руководить не собирался достраивать «Царицыно», но все равно привлекал деньги дольщиков. Теперь на площадку выйдет принадлежащий городу трест «Мосотделстрой №1».
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