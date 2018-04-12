Суд признал банкротом ОАО «МКХ» — застройщика ЖК «Царицыно»

Арбитражный суд Московской области признал банкротом ОАО «МКХ» — застройщика ЖК «Царицыно» и объявил начало конкурсного производства., сообщают « Новые известия » со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

«Это значит, что обманутые дольщики получили право обратиться за страховой компенсацией» — сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО «МКХ» обязался сдать объект в 2012 году. Застройщик не исполнил обязательства по 3265 ДДУ, из них 2650 на жилые помещения.