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Суд признал банкротом ОАО «МКХ» — застройщика ЖК «Царицыно»
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Суд признал банкротом ОАО «МКХ» — застройщика ЖК «Царицыно» 

Rambler News Service 45 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Арбитражный суд Московской области признал банкротом ОАО «МКХ» — застройщика ЖК «Царицыно» и объявил начало конкурсного производства., сообщают «Новые известия» со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.
«Это значит, что обманутые дольщики получили право обратиться за страховой компенсацией» — сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. Застройщик ОАО «МКХ» обязался сдать объект в 2012 году. Застройщик не исполнил обязательства по 3265 ДДУ, из них 2650 на жилые помещения.
В январе 2017 года в отношении главы ОАО «МКХ» Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело, а в августе 2017 года он был арестован Тверским судом по подозрению в мошенничестве при строительстве жилого комплекса. Установлено, что денежные средства в строительство данного комплекса вложили 807 человек.
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