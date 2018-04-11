Покупатели квартир в четырех корпусах ЖК «Царицыно» могут получить страховые выплаты после обращения

Покупатели квартир в четырех корпусах ЖК «Царицыно» могут обратиться за страховыми выплатами, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Граждане, купившие жилые помещения в корпусах №27, 28/29, 30, 31 ЖК «Царицыно» (ул. 6-я Радиальная, вл. 7), вправе обратиться в страховую компанию с требованиями о выплатах в связи с признанием застройщика объекта банкротом. В соответствии с требованиями федерального законодательства, открытие конкурсного производства в отношении застройщика является страховым случаем, соответственно они имеют право обратиться в страховую компанию с требованием о выплате страхового возмещения», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

Уточняется, что арбитражный суд Московской области на заседании 5 апреля 2018 г. признал застройщика ЖК «Царицыно» ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (ОАО «МКХ») банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен Панченко Денис Валерьевич , его отчет будет заслушан на судебном заседании 4 октября 2018 г.

Ответственность застройщика за неисполнение обязательств по ДДУ была застрахована в отношении корпусов №27, 28/29, 30, 31. Страховщиком выступает ООО «Проминстрах» (в том числе по договорам, ранее застрахованным ООО «Балт-страхование» и ООО «Региональная страховая компания»).