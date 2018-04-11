Покупатели квартир в четырех корпусах ЖК «Царицыно» могут получить страховые выплаты после обращения 

Покупатели квартир в четырех корпусах ЖК «Царицыно» могут обратиться за страховыми выплатами, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«Граждане, купившие жилые помещения в корпусах №27, 28/29, 30, 31 ЖК «Царицыно» (ул. 6-я Радиальная, вл. 7), вправе обратиться в страховую компанию с требованиями о выплатах в связи с признанием застройщика объекта банкротом. В соответствии с требованиями федерального законодательства, открытие конкурсного производства в отношении застройщика является страховым случаем, соответственно они имеют право обратиться в страховую компанию с требованием о выплате страхового возмещения», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
Уточняется, что арбитражный суд Московской области на заседании 5 апреля 2018 г. признал застройщика ЖК «Царицыно» ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (ОАО «МКХ») банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен Панченко Денис Валерьевич, его отчет будет заслушан на судебном заседании 4 октября 2018 г.
Ответственность застройщика за неисполнение обязательств по ДДУ была застрахована в отношении корпусов №27, 28/29, 30, 31. Страховщиком выступает ООО «Проминстрах» (в том числе по договорам, ранее застрахованным ООО «Балт-страхование» и ООО «Региональная страховая компания»).
Строительство ЖК «Царицыно» началось в 2006 г. с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия. За время реализации проекта застройщик ЖК «Царицыно» заключил 4 тыс. 17 ДДУ, по 3 тыс. 265 ДДУ обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено. В январе 2017 г. в отношении главы ОАО «МКХ» Игоря Пинкевича было возбуждено уголовное дело №77-16— 7/7 по ст. 159 УК РФ.