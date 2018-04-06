Москомстройинвест: Признание компании «МКХ» банкротом позволяет передать ЖК «Царицыно» новому застройщику

Признание компании «МКХ» банкротом позволяет передать ЖК «Царицыно» новому застройщику, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.

«Арбитражный суд Московской области на заседании 5 апреля 2018 г. признал ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (ОАО «МКХ»), который является застройщиком ЖК «Царицыно» (ул. 6-я Радиальная, вл. 7), банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство, что позволит передать объект незавершенного строительства новому городскому застройщику», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.

По его словам, исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначен Денис Панченко , его отчет будет заслушан на судебном заседании 4 октября 2018 г.

«Если кредиторы застройщика не заявили свои требования в рамках процедуры наблюдения, они вправе это сделать в течение двух месяцев с даты официальной публикации (в газете «Коммерсантъ» и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве) о признании организации банкротом. Так, гражданам, вложившим средства в покупку жилых помещений и апартаментов, необходимо включиться в реестр требований на жилые помещения. Гражданам, которые заключили договоры долевого участия (ДДУ) на покупку нежилых помещений, — в реестр денежных требований», — напомнил К. Тимофеев.

В пресс-службе пояснили, что суд также вправе принять решение о включении в реестр требований кредиторов на жилые помещения граждан, которые расторгли ДДУ с ОАО «МКХ», в связи с неисполнением обязательств застройщика по возврату денежных средств.

«Согласно федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ, в рамках конкурсного производства объект незавершенного строительства может быть передан новому застройщику. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о том, что ЖК «Царицыно» будет достроен за счет бюджета города путем передачи новому застройщику. Его кандидатуру должно согласовать министерство строительства и ЖКХ РФ . У нас уже есть принципиальное согласие Минстроя на то, чтобы таким застройщиком стала городская организация», — отметил К. Тимофеев.