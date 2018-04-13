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Четвертый корпус ЖК «Поколение» планируют сдать в эксплуатацию в октябре-декабре 2019 г.
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Четвертый корпус ЖК «Поколение» планируют сдать в эксплуатацию в октябре-декабре 2019 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Ульяновск-город новостей
Разрешение на строительство нового корпуса выдано застройщику жилого комплекса «Поколение» на северо-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) со ссылкой на заместителя его председателя Екатерину Храмову.
«Застройщик ЖК «Поколение», расположенного по адресу: Сигнальный проезд, вл. 5 (СВАО), получил право начать работы по возведению нового многоэтажного дома. Разрешение на строительство четвертого корпуса с подземным паркингом было выдано в начале апреля 2018 г.», — приводятся в сообщении слова Е. Храмовой.
Она уточнила, что четвертый корпус общей площадью порядка 48,4 тыс. кв. м рассчитан на 614 квартир. Вместимость подземного паркинга составит 152 машиноместа. Жилой дом планируется сдать в эксплуатацию в IV квартале 2019 г.
В пресс-службе напомнили, что работы по строительству ЖК «Поколение» инвестор начал во II квартале 2016 г. Вводиться в эксплуатацию объект будет в четыре этапа. В декабре 2017 г. был введен в эксплуатацию первый корпус жилого комплекса. Строительство второго корпуса планируется завершить в II квартале 2018 г., третьего — в IV квартале 2018 г. и четвертого — в IV квартале 2019 г.
Также в рамках реализации проекта ЖК «Поколение» для обеспечения жителей объектами социальной инфраструктуры запланировано строительство детского сада на 150 мест, общеобразовательной школы на 350 учеников и медицинского центра, рассчитанного на прием взрослых и детей (до 100 посещений в смену). Кроме того, в составе жилого комплекса также предусмотрены подземные автостоянки и вся необходимая коммерческая инфраструктура. Ввод социальных и коммерческих объектов ЖК «Поколение» позволит создать порядка 2 тыс. новых рабочих мест.
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