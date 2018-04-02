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В Сакраменто продается дом не для сторонников Трампа
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В Сакраменто продается дом не для сторонников Трампа 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Несмотря на то, что собственница может диктовать условия, на которых продавать дом, адвокат Аллена Сойер не согласна с такой позицией. Специалист утверждает, что данное условие противоречит закону, нарушает право на свободу общества и право первой поправки, сообщает CBS Sacramento.
Риэлтор Элизабет Вайнтрауб поддерживает позицию адвоката. И отмечает, что хоть собственница во время осмотра дома и спрашивает о политических предпочтениях соискателя, но отвечать на такой вопрос люди не обязаны.
Но, в соответствии с Законом о справедливом предоставлении жилья, принадлежность к политической партии не попадает в один из семи защищенных классов, куда входят раса, религия, цвет кожи, инвалидность, национальное происхождение, пол и семейное положение.
Несмотря на юридические вопросы, сертифицированный оценщик Райан Лундквист говорит, что продавец может ограничивать круг потенциальных покупателей. Тем более, что для домовладелицы принципы, мораль и этика важнее денег. А в условиях повышенного спроса и скромного предложения на американском рынке не приходится сомневаться, что покупатель все равно найдется.
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