Застройщик заплатит неустойку и штраф в пользу дольщиков

Дольщики обратились в суд с требованием взыскать в их пользу неустойку— 297 430 рублей, компенсацию морального вреда — 20 000 рублей, штраф за нарушение сроков передачи квартиры по договору долевого строительства.

Сослались на то, что между ними и ответчиком был заключен договор участия в долевом строительстве, объектом которого является квартира в многоквартирном доме. Срок передачи квартиры договором был определен до 30 июня 2017 года.

Дольщики обязательства со своей стороны исполнили надлежащим образом, уплатив всю стоимость квартиры в установленные сроки. Однако застройщик в одностороннем порядке перенес срок ввода жилого дома в эксплуатацию на 4 квартал 2017 года. С данным обстоятельством истцы не согласились и настаивали на передаче квартиры в установленные сроки, о чем направили ответчику претензию с требованиями передать квартиру и уплатить неустойку.

В судебном заседании заявленные требования истцы поддержали в полном объеме. Представитель ответчика признал факт нарушения прав истцов, но просил уменьшить размер санкций. При этом указал, что в настоящее время обязательства по договору исполнены, квартира истцам передана.

Изучив материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных истцами требований.

Решением суда с застройщика в пользу истцов взыскана неустойказа нарушение сроков исполнения обязательств по договору участия в долевом строительства в размере 80 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 4 000 рублей, и штраф в размере 42 000 рублей.

Решение в законную силу не вступило.