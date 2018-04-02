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Застройщик заплатит неустойку и штраф в пользу дольщиков
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Застройщик заплатит неустойку и штраф в пользу дольщиков 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Дольщики обратились в суд с требованием взыскать в их пользу неустойку— 297 430 рублей, компенсацию морального вреда — 20 000 рублей, штраф за нарушение сроков передачи квартиры по договору долевого строительства.
Сослались на то, что между ними и ответчиком был заключен договор участия в долевом строительстве, объектом которого является квартира в многоквартирном доме. Срок передачи квартиры договором был определен до 30 июня 2017 года.
Дольщики обязательства со своей стороны исполнили надлежащим образом, уплатив всю стоимость квартиры в установленные сроки. Однако застройщик в одностороннем порядке перенес срок ввода жилого дома в эксплуатацию на 4 квартал 2017 года. С данным обстоятельством истцы не согласились и настаивали на передаче квартиры в установленные сроки, о чем направили ответчику претензию с требованиями передать квартиру и уплатить неустойку.
В судебном заседании заявленные требования истцы поддержали в полном объеме. Представитель ответчика признал факт нарушения прав истцов, но просил уменьшить размер санкций. При этом указал, что в настоящее время обязательства по договору исполнены, квартира истцам передана.
Изучив материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных истцами требований.
Решением суда с застройщика в пользу истцов взыскана неустойказа нарушение сроков исполнения обязательств по договору участия в долевом строительства в размере 80 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 4 000 рублей, и штраф в размере 42 000 рублей.
Решение в законную силу не вступило.
Объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области
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