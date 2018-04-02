Юрий Дудь возглавил рейтинг российских блогеров с самой дорогой рекламой в 2018 году

РИАБ составило рейтинг крупнейших блогеров по стоимости одного их поста, при этом рассматривались аккаунты YouTube-блогеров с количеством подписчиков более миллиона человек. Сведения о стоимости размещения рекламы получены у официальных представителей блогеров, а также у агентств.

В агентстве объяснили стоимость рекламы на канале Дудя «взрывным ростом канала в 2017 году, а также стабильностью просмотров» выпусков шоу — в 2018 году они набрали более 3 млн просмотров. РИАБ также отметило «высокую активность в комментариях под видео благодаря грамотной работе авторов с аудиторией». Всего на канал Юрия Дудя подписано 2,9 млн подписчиков.

Блогер Николай Соболев занял вторую строчку рейтинга, размещение рекламы на его канале с 4,3 млн подписчиков стоит от 800 тысяч рублей. Авторы рейтинга уточнили, что каждый видеоролик Соболева «стабильно набирает более 2 миллионов просмотров». Блогер старается публиковать видео каждую неделю, что «также объясняет стоимость рекламной интеграции», пояснили в РИАБ.