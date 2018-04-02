Ещё
Юрий Дудь возглавил рейтинг российских блогеров с самой дорогой рекламой в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юрий Дудь возглавил рейтинг российских блогеров с самой дорогой рекламой в 2018 году 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
РИАБ составило рейтинг крупнейших блогеров по стоимости одного их поста, при этом рассматривались аккаунты YouTube-блогеров с количеством подписчиков более миллиона человек. Сведения о стоимости размещения рекламы получены у официальных представителей блогеров, а также у агентств.
В агентстве объяснили стоимость рекламы на канале Дудя «взрывным ростом канала в 2017 году, а также стабильностью просмотров» выпусков шоу — в 2018 году они набрали более 3 млн просмотров. РИАБ также отметило «высокую активность в комментариях под видео благодаря грамотной работе авторов с аудиторией». Всего на канал Юрия Дудя подписано 2,9 млн подписчиков.
Блогер Николай Соболев занял вторую строчку рейтинга, размещение рекламы на его канале с 4,3 млн подписчиков стоит от 800 тысяч рублей. Авторы рейтинга уточнили, что каждый видеоролик Соболева «стабильно набирает более 2 миллионов просмотров». Блогер старается публиковать видео каждую неделю, что «также объясняет стоимость рекламной интеграции», пояснили в РИАБ.
На третьем и четвертом местах оказались блогеры Екатерина Трофимова (TheKateClapp) и Амиран Сардаров («Дневник хача») со стоимостью рекламной интеграции около 700 тысяч рублей. Среднее количество просмотров у TheKateClapp — 1,5-2 млн на видео, и около 2 млн — у «Дневника Хача». При этом число подписчиков TheKateClap — более 6 млн, и 2,6 млн — у Сардарова.
RB.ru: последние новости
Инвестором стартапа «Лига ЖКХ» оказался франчайзи «Додо пиццы» в Сургуте Русскоговорящие хакеры в США похитили данные 5 млн держателей банковских карт Пользователи Telegram сообщили о проблемах при подключении к мессенджеру и отправке сообщений
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому68
Тест: Знаете армейский жаргон?59
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России489
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП13
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»355
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
01:52
Стриженова призналась в любви к Джигарханяну
Шоу-бизнес
04:15
С Максаковой требуют 45 миллионов рублей
Шоу-бизнес
01:34
Странно «уставшая» врач смутила соцсети
Происшествия Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение