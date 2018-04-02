Жители Казани в знак протеста построили школу из картона

Макет школы из картона установили в минувшие выходные рядом со своими домами обитатели одного из новых жилых комплексов Казани . Необычный флешмоб с участием взрослых и детей устроили, чтобы привлечь внимание местных чиновников к проблеме дефицита образовательных учреждений в микрорайоне. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Как рассказали изданию участники акции, комплекс начали заселять в 2015 году, в мае 2017-го здесь уже было сдано пять домов почти на полторы тысячи квартир. Школу застройщик обещал возвести давно, но ее нет и пока не предвидится — несмотря на то, что участок под строительство есть. Рядом с ним жители новостроек и построили здание из картона с крупной надписью «Школа».

Кроме того, родители и дети вышли во двор с плакатами: «Квартиры строят, а школы нет», «Застройщик богатеет — ребенок тупеет», «Стройте школы — не будет тюрем» и прочими.

По словам жителей комплекса, они уже жаловались на отсутствие школы властям Казани. Большинству из них предложили записать детей в учреждение, расположенное более чем в двух километрах от нового микрорайона.