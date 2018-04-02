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Жители Казани в знак протеста построили школу из картона
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Жители Казани в знак протеста построили школу из картона 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Макет школы из картона установили в минувшие выходные рядом со своими домами обитатели одного из новых жилых комплексов Казани. Необычный флешмоб с участием взрослых и детей устроили, чтобы привлечь внимание местных чиновников к проблеме дефицита образовательных учреждений в микрорайоне. Об этом пишет «Вечерняя Казань».
Как рассказали изданию участники акции, комплекс начали заселять в 2015 году, в мае 2017-го здесь уже было сдано пять домов почти на полторы тысячи квартир. Школу застройщик обещал возвести давно, но ее нет и пока не предвидится — несмотря на то, что участок под строительство есть. Рядом с ним жители новостроек и построили здание из картона с крупной надписью «Школа».
Кроме того, родители и дети вышли во двор с плакатами: «Квартиры строят, а школы нет», «Застройщик богатеет — ребенок тупеет», «Стройте школы — не будет тюрем» и прочими.
По словам жителей комплекса, они уже жаловались на отсутствие школы властям Казани. Большинству из них предложили записать детей в учреждение, расположенное более чем в двух километрах от нового микрорайона.
Осенью 2017-го одна из казанских школ была передана в собственность духовного управления мусульман Республики Татарстан. Здание образовательного учреждения для детей с ограниченными возможностями религиозная организация получила безвозмездно.
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