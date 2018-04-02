На месте Ховринской больницы вблизи Дмитровского появятся многоэтажки

На месте заброшенной Ховринской больницы поблизости от Дмитровского района к 2022 году возведут жилой комплекс общей площадью более 300 тысяч «квадратов». Об этом сообщается на официальном портале столичного стройкомплекса со ссылкой на руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

«Проект предусматривает возведение жилого комплекса из нескольких корпусов высотой от 17 до 33 этажей. Для освобождения площадки необходимо снести два долгостроя на территории Ховринской больницы, а также 67 гаражей вдоль Клинского проезда. Всем владельцам гаражей будет выплачена денежная компенсация», — сказал Бочкарев.

Он также уточнил, что часть квартир жилого комплекса будет использована в программе реновации.

Снос Ховринской больницы начнется уже в 2018 году. Начало застройки намечено на 2019 год. (мю)