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Сколько жителей Поморья живут в аварийных домах?
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Сколько жителей Поморья живут в аварийных домах? 

АиФ Архангельск 26 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
Сколько ещё многоквартирных домов в Архангельской области числятся аварийными и находятся в очереди на переселение?
Л. Козлов, Архангельск
Отвечает министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей ПОТАШЕВ:
— Аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 1 января 2012 года, в Архангельской области составляет 513 тысяч квадратных метров. Это 1 тыс. 880 домов с количеством проживающих граждан 29 тыс.635 человек. Для их расселения необходимы средства в размере 22 миллиардов рублей исходя из рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений на территории Архангельской области — 44 тысячи рублей. Но, насколько нам известно, денег на переселение нет.
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