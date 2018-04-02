Сколько жителей Поморья живут в аварийных домах?

Сколько ещё многоквартирных домов в Архангельской области числятся аварийными и находятся в очереди на переселение?

Отвечает министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей ПОТАШЕВ:

— Аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 1 января 2012 года, в Архангельской области составляет 513 тысяч квадратных метров. Это 1 тыс. 880 домов с количеством проживающих граждан 29 тыс.635 человек. Для их расселения необходимы средства в размере 22 миллиардов рублей исходя из рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений на территории Архангельской области — 44 тысячи рублей. Но, насколько нам известно, денег на переселение нет.