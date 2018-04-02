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В профнавигационных проектах столицы в этом году примут участие более 140 тысяч человек
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В профнавигационных проектах столицы в этом году примут участие более 140 тысяч человек 

Авторадио 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Как рассказала заммэра по вопросам экономической политики Наталья Сергунина, в этом году более 35 тысяч школьников смогут заниматься в 12 детских технопарках по 20 направлениям. Еще 50 тысяч человек примут участие в акции «День без турникетов», в рамках которой можно будет увидеть, как работают ведущие предприятия города. Пять тысяч школьников поучаствуют в программе «Технонавигатор: заводы — детям». Кроме этого, экскурсии пройдут в центрах молодежного инновационного творчества, в которых ежегодно обучаются более 30 тысяч человек. Более 10 тысяч учеников первых-шестых классов проведут «Учебный день в Мастерславле».
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