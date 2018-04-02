Жалобы на незаконное проживание мигрантов незамедлительно рассматриваются активистами общественных пунктов охраны порядка районов столицы

Из них председатели советов общественных пунктов охраны порядка района Текстильщики отработали 21 обращение. В 2018 году председатели советов общественных пунктов охраны порядка района Текстильщики отработали 12 обращений.

Так, 29 марта председатели советов общественных пунктов охраны порядка района вместе со старшим участковым уполномоченным провели очередную проверку двух квартир, на которые поступили жалобы граждан. В обеих квартирах нарушений миграционного законодательства выявлено не было, о чем составлены соответствующие акты проверки.

Для справки: Председатели общественных пунктов охраны порядка ежедневно работают с обращениями граждан, поступившими на портал «Наш город». Жалобы, поступающие по теме «Незаконное проживание мигрантов в квартире», рассматриваются председателями советов общественных пунктов охраны порядка соответствующего района, затем проводится совместный с участковыми уполномоченными полиции рейд. В ходе рейда не только проверяется квартира, на которую поступила жалоба, но и опрашиваются соседи подозрительной квартиры. По результатам проверок составляются акты, подробные рапорты участковых уполномоченных. Ответ о принятых мерах жителям, обратившимся с тревожным сигналом, оперативно размещается на портале «Наш город Москва».