Официально обманутые. Застройщик «Новинки Smart City» обанкротился

Арбитражный суд области признал банкротом ООО «Квартстрой Центр» — застройщика жилого комплекса «Новинки Smart City» (Богородский район). Теперь дольщикам ЖК предстоит заявить свои требования конкурсному управляющему.

Пшик по госпрограмме

Иск о банкротстве застройщика в арбитражный суд подало « Агентство ипотечного жилищного кредитования » в ноябре 2017 года. Сумма задолженности по исковому заявлению — 19,7 млн руб.

Обстановка вокруг «Новинки Smart City» накалялась давно. В июле 2017-го областной суд создал прецедент, заключив под стражу руководителей строительной компании. («Долёвка до ареста довела», «АиФ-НН №28 от 12.07.2017). Их обвинили в совершении преступления по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (незаконное привлечение средств граждан в нарушение законодательства о долевом строительстве). Ущерб от предполагаемых незаконных действий подозреваемых следствие оценило в 87 млн руб.

Скандалу предшествовали многочисленные митинги дольщиков — те никак не могли дождаться обещанного жилья. Застройщик обещал возвести 34 дома ещё в 2015 году, потом сроки не раз переносили. Завершения строительства жилья ждут около 1700 семей. Многие решились вступить в долевое строительство исключительно потому, что квартиры продавались по госпрограмме „Жильё для российской семьи“. Расследование дела продолжается.

Срочно в реестр!

Арбитражный суд решил признать компанию банкротом по признакам отсутствующего должника и открыть конкурсное производство в отношении имущества ООО сроком на полгода. Конкурсным управляющим назначен Максим Кибишев, он отчитается о работе 13 сентября. Дольщикам „Новинки Smart City“ важно теперь вовремя, до 16 мая, подать документы на включение их требований в реестр. Инициативная группа дольщиков сетует, что со многими „друзьями по несчастью“ у неё просто нет контактов, и просит максимально распространить эту информацию.

Заявление о включении в реестр дольщики передают конкурсному управляющему (адрес для направления корреспонденции должнику и конкурсному управляющему: 123317, Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 1. Электронная почта — kvartstroybankrot@yandex.ru). С этим не следует затягивать, предупреждает юрист Мария Голубева

»Вместе с заявлением конкурсному управляющему надо направить договор долевого участия с отметкой о его регистрации и документы, подтверждающие оплату. Дольщик также вправе предъявить денежные требования: о возврате денежных средств, уплаченных до расторжения договора о передаче жилого помещения, о возмещении разницы между стоимостью жилого помещения, определённой на момент введения конкурсного производства, и суммой, уплаченной по договору», — продолжает Мария Голубева.

На начало 2018 года в регионе в целом было более 2000 обманутых дольщиков, таковы данные регионального правительства.