За два месяца объем производства мяса птицы в регионе превысил прошлогодний показатель на 28 процентов

Ярославская область продолжает оставаться в числе российских лидеров по производству продукции птицеводства, постоянно увеличивая ее объемы. За январь-февраль прирост по яйцу составил 6,2 процента — выпущено 295,9 миллиона штук, по мясу — 28,6 процента, достигнут показатель в 11,5 тысячи тонн. Поголовье птицы выросло на 10,7 процента и составило на 1 марта 12,6 миллиона голов.

Основной прирост производства мяса птицы, 2 тысячи тонн из 2,6 тысячи в целом по области, обеспечен крупнейшим в регионе производителем — АО «Ярославский бройлер». Это стало возможным благодаря выводу на проектную мощность новых птичников.

По яйцу показатели существенно нарастило ОАО «Волжанин». За два месяца здесь выпущено 183,9 миллиона штук, что на 16,4 миллиона больше, чем в прошлом году, и составляет 95 процентов от общего прироста по области. Результаты достигнуты за счет запуска в работу реконструированных птичников.