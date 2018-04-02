На достройку домов по программе «Жильё для российской семьи» во Владивостоке потребовался миллиард рублей

Его планируется взять в кредит.

Казенное предприятие Приморского края «Приморкрайстрой», которое в рамках программы «Жилье для российской семьи» осуществляет строительство жилого микрорайона «Комплекс Д» из 12 домов в Снеговой Пади во Владивостоке , ведет активную работу с администрацией Приморского края по привлечению средств бюджета для строительства инженерной инфраструктуры. Об этом говорится в материалах к заседанию комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края.

«Так, на бюджетной комиссии одобрено выделение средств краевого бюджета в размере 411 млн рублей в 2018 году. Вместе с тем, ведется активная работа по привлечению кредитных средств на достройку микрорайона в размере одного млрд рублей. В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод что администрация Приморского края принимает все необходимые меры к завершению строительства домов в микрорайоне «Снеговая Падь», в том числе и в рамках реализации программы», — отмечается в справке, подготовленной департаментом градостроительства администрации Приморского края.

Ранее сообщалось, что «Приморкрайстрой» взял на себя обязательство в срок до 31 декабря 2017 года ввести в эксплуатацию жилье экономического класса общей площадью 36201,76 кв. м (без учета площадей лоджий и балконов). Стоимость квадратного метра общей жилой площади квартиры в рамках программы составляет 35 тыс. руб.

Кроме того, АО «АИЖК» приостановило аккредитацию микрорайона в сентябре 2016 года АО «АИЖК». В результате этого страховые компании резко ограничили обязательное заключение договоров страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение обязательств застройщика по передаче жилых помещений по договору участникам долевого строительства, а с октября по декабрь 2016 года прекратили работы по объекту «Снеговая Падь». Данные обстоятельства привели к исключению возможности заключения договоров долевого участия и привлечения денежных средств, говорится в справке.

Кроме того, ввод жилых домов в эксплуатацию возможен лишь при наличии инженерной инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность многоквартирного жилого дома. При этом механизм компенсации затрат на строительство объектов инженерно-технического обеспечения (четырех тыс. рублей за один квадратным метр жилья), построенных в рамках программы «Жилье для российской семьи» на территории субъекта Российской Федерации, предложенный АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» , не реализуется, и данные затраты в полном объеме вынужден нести «Приморкрайстрой».

В справке не уточняется, когда теперь планируется сдать дома и удалось ли привлечь кредит на их достройку. Ранее жители Приморья, которые решили стать участниками программы, выходили на многочисленные митинги с требованиями достроить жилье, за которое они заплатили.