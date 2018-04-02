«Дело пойдёт быстрее»: дольщиков челябинского долгостроя объединит кооператив

2 апреля покупатели жилья в челябинском жилом комплексе «Новоград» единогласно проголосовали за создание жилищно-строительного кооператива (ЖСК). По мнению дольщиков, это сдвинет стройку с мёртвой точки, и на дом сможет зайти инвестор.

На собрании также был глава регионального Минстроя Виктор Тупикин и представитель инвестора, желающего достроить дом.

— В нашей ситуации это самый реальный вариант достройки, дело пойдёт быстрее, — рассказал 74.ru дольщик «Новограда» Иван Кущ . — Теперь мы должны официально обратиться с этим решением в арбитражный суд. Затем нужно будет зарегистрировать ЖСК «Доватора, 46» как юрлицо. Далее планируем заключить договор генерального подряда с инвестором.

76 дольщиков вложили в строительство жилого комплекса более 300 миллионов рублей. В апреле прошлого года было возбуждено уголовное дело о махинациях с деньгами при строительстве ЖК «Новоград». По версии следствия, строительная компания ООО «Град», заморозившая стройку дома, похитила более 75 миллионов рублей. Позже покупатели квартир получили право влиять на строительство своего дома. Кроме того, с торгов продано залоговое имущество ООО «Град». В марте 2016 года арбитражный суд Челябинской области признал компанию банкротом.

Завершить стройку на пересечении улиц Доватора и Воровского планировало ООО «ЮжуралСпецМонтажСтрой». В эту группу компаний входит несколько строительный организаций, которые в качестве подрядчиков занимались возведением различных зданий, в том числе ледовой арены «Трактор».

В марте этого года выяснилось, что сменить застройщика для завершения строительства челябинского ЖК «Новоград» невозможно. Минстрой России отклонил кандидатуру застройщика, объяснив это недостаточной финансовой устойчивостью компании.