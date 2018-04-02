НАО получит более 200 млн рублей на окончание строительства дороги Нарьян-Мар — Усинск

Ненецкий автономный округ не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами страны. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику. Для решения этой проблемы строят трассу Сыктывкар — Нарьян-Мар, одним из участков которой является дорога Усинск — Нарьян-Мар. Строительство этой дороги началось в 1991 году, и к 2004 году было построено два участка (Нарьян-Мар — река Лая-Вож протяженностью 82,5 км и поселок Харьягинский — граница Ненецкого автономного округа — 37,9 км).

"В числе межбюджетных трансфертов, выделенных на осуществление крупных и особо важных для социально-экономического развития России проектов, — 201,7 млн рублей для Ненецкого автономного округа.

Средства будут направлены на строительство третьего участка автодороги Нарьян-Мар — Усинск. Ранее на эти цели федеральный центр уже выделил 150 млн рублей в прошлом году и 202,7 млн рублей в начале этого года" — говорится в сообщении

К настоящему времени подрядчик завершил работы по отсыпке четырехкилометрового участка дороги до проектной высоты. Всего с начала строительства возведено 154 тыс. кубометров земляного полотна. В работах ежедневно задействовано около 23 единиц техники. В основном это самосвалы, которые вывозят песок для отсыпки с карьера «Северное-4».

Согласно госконтракту, заключенному в конце 2017 года, на строительство третьего участка необходимо 2,1 млрд рублей. Общая протяженность участка составляет 15 километров с проектной шириной проезжей части в шесть метров. На участке будет построен мостовой переход через реку Лая длиной 108 метров. Планируется, что его сооружение начнется летом 2018 года. Срок сдачи объекта — 30 октября 2019 года.