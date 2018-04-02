Около 5 тыс. кв. м в технопарке «Мосгормаш» планируют сдать в аренду до конца года

Около 5 тыс. кв. м в технопарке «Мосгормаш» планируется сдать в арену через аукционы до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента конкурентной политики.

«Аукционы по аренде восьми объектов производственного, административного и свободного назначения, расположенных на территории технопарка «Мосгормаш» и принадлежащих городу, пройдут в начале мая. Общая площадь этих объектов составляет около 3,5 тыс. кв. м. Еще около 1,2 тыс. кв. м производственных площадей «Мосгормаша» планируется выставить на торги до конца 2018 г.», — приводятся в материале слова руководителя столичного департамента Геннадия Дегтева

Лоты, которые выставили на торги, располагаются по адресу: Каширский проезд, д. 13 и Каширский проезд, д. 13, стр. 2. Техническое состояние лотов удовлетворительное. Все объекты подключены к тепло— и энергосетям.

Отмечается, что средняя начальная стоимость 1 кв. м составляет 7 тыс. руб. в год.

Технопарк находится в хозяйственном управлении ГУП «Научно-производственное объединение „Мосгормаш“.