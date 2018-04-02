Арендные ставки в Канаде падают после длительного периода резкого роста

Согласно данным, полученным от сайта аренды Padmapper, в среднем однокомнатная квартира в Торонто подешевела на 4,4% в феврале — до $1 970 в месяц. Двухкомнатная — на 2%, до $2 500 в месяц. Ставки на однокомнатные квартиры также упали в Калгари, Монреале и Квебеке. Не изменились в Оттаве и Эдмонтоне, и выросли незначительно — на 0,5% — в Ванкувере , сообщает Huffpost.

Но это не значит, что квартиры вдруг стали более доступными — во многих городах рента все еще значительно выше, чем год назад. В Торонто, к примеру, односпальные апартаменты все еще на 15,9% дороже, чем в 2017 году. По мнению специалистов, судить об устойчивой тенденции замедления пока рано — стоит дождаться активного арендного сезона.

Снижение арендных ставок может улучшить положение на местных рынках. Из-за отсутствия жилья люди идут на крайние меры. К примеру, в Ванкувере потенциальные арендаторы, не сумевшие найти квартиру, спят в машине.

В Торонто съемщики воюют с владельцами из-за «ремонта»: когда собственники буквально выгоняют жильцов, чтобы обновить дом, а на деле пересдают после по более высоким ставкам. В связи с этим, жилищный министр Онтарио Петр Майлкзин заявил, что будет ограничивать подобный повод и требовать от арендодателя акт, по которому будет видно, действительно ли квартире нужны доработки.