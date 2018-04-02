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В 2017 году в России выдано 40 тыс. патентов на изобретения
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В 2017 году в России выдано 40 тыс. патентов на изобретения 

Rambler News Service 2 часа назад
В 2017 году Роспатент выдал 40 тыс. патентов на изобретения, сообщил журналистам в кулуарах совместного заседания коллегий Минэкономразвития, Роспатента и правления фонда «Сколково» руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.
"У нас в прошлом году было подано 36 тыс. заявок и выдано 40 тыс. патентов на изобретения. Это меньше, чем в предыдущие годы. Дело в том, что мы рассматриваем некоторые заявки прошлых периодов. Средний срок рассмотрения заявки — 9,5 месяцев. Заявки, которые не успели рассмотреть, переносятся на следующий год", — сказал Ивлиев.
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