В 2017 году в России выдано 40 тыс. патентов на изобретения

"У нас в прошлом году было подано 36 тыс. заявок и выдано 40 тыс. патентов на изобретения. Это меньше, чем в предыдущие годы. Дело в том, что мы рассматриваем некоторые заявки прошлых периодов. Средний срок рассмотрения заявки — 9,5 месяцев. Заявки, которые не успели рассмотреть, переносятся на следующий год", — сказал Ивлиев.