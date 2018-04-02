Названы курорты Крыма с самыми дешевыми квартирами

По данным ЦИАН, в Севастополе за студию площадью 12 квадратных метров, расположенную в доме на берегу Стрелецкой бухты, продавец просит 1,3 миллиона рублей. Дешевые курортные предложения также есть в Коктебеле Алуште : в первом за 1,35 миллиона можно купить 19-метровые апартаменты в 150 метрах от моря, во втором — квартиру за 1,45 миллиона рублей (20 квадратных метров) в нескольких шагах от береговой линии.

Евпатория, Алупка и Четвертое и пятое места рейтинга крымских курортов с дешевой недвижимостью заняли Ялта и Феодосия, на позициях с шестой по десятую расположились (в порядке возрастания стоимости жилья) Саки, Керчь Судак . Стоимость недорогих объектов у моря в них составляет от 1,85 миллиона до 4,64 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируется запустить крупный проект строительства жилья экономического класса. С целью реализации проекта уже создан республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования.