Кинотеатры в новых ТЦ разместят на первых этажах

Кинотеатры в новых ТЦ будут располагаться на первых этажах

Депутаты Госдумы готовят предложения об ужесточении безопасности торговых центров. Одна из инициатив — законодательно запретить размещать кинотеатры и игровые зоны на верхних этажах. Об этом "Российский газете" рассказал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный

Эвакуационные выходы на первых этажах ведут непосредственно на улицу, поэтому в случае ЧП посетителям с детьми будет намного проще покинуть помещение, объясняет депутат. При этом он подчеркивает, что это предложение не касается уже существующих торговых центров.

"Никто не призывает "кошмарить" бизнес, все сносить и строить заново, — говорит Выборный. — Речь о новых проектах. Существующие комплексы продолжат работу, только необходимо ужесточать ответственность владельцев, персонала и контролирующих органов за халатное отношение к противопожарной безопасности. МЧС сегодня говорит, что проверка в "Зимней вишне" не была завершена, так как объект относился к малому бизнесу, в отношении которого с 2015 года действуют надзорные каникулы. Ну, извините, а почему не сработал риск-ориентированный подход? Да просто логика? Любой торговый центр — объект повышенной опасности. МЧС могло обратиться в прокуратуру и попросить разрешения на внеплановую проверку".

Выборный считает, что прокуратуре нужно вернуть право контролировать надзорные органы, которое у нее было до 2000-х годов.

В свою очередь представители крупнейших киносетей, в частности "Формула кино" и "Синема парк", не против размещения кинозалов на первых этажах, но только в новых торговых центрах. В уже существующих перенести кинотеатр с одного этажа на другой невозможно.

"Кинотеатры наверху размещают по одной простой причине — для них высота этажа должна быть двойная или полуторная, — рассказывает "Российской газете" член Союза архитекторов России Дмитрий Прокофьев. — Чтобы кинотеатры вписать в первые этажи, потребуются перекрытия с большими пролетами. Это все решаемо. Только если при этом заваливать эвакуационные выходы и закрывать двери, разницы не будет, на каком этаже находится кинотеатр".

В России, как уточняют в минстрое, действует СНиП, которым не разрешается размещение детских игровых зон выше второго этажа. Иностранные владельцы ТЦ этот СНиП соблюдают, они строят двухэтажные комплексы по типовым проектам.

Может, нужно разработать обязательные типовые проекты для ТЦ?