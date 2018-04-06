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Штрафы на общую сумму более 1,5 млн руб. выписаны участникам строительства в ЗелАО в январе-марте
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Штрафы на общую сумму более 1,5 млн руб. выписаны участникам строительства в ЗелАО в январе-марте 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Управа района Северное Измайлово
В январе-марте 2018 г. было проведено 30 проверок объектов капстроительства на территории Зеленоградского округа Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на председателя Олега Антосенко.
«За три месяца 2018 г. специалистами Мосгосстройнадзора проведено 30 проверок объектов капстроительства на территории Зеленоградского округа Москвы. Среди проверенных объектов: многоэтажные жилые дома в микрорайоне №17 района Крюково, учебный корпус на 550 учащихся и дошкольное отделение на 250 детей в микрорайоне №20, а также жилые дома на ул. Радио, вл. 11», — приводятся в сообщении слова О. Антосенко.
В пресс-службе уточнили, что в результате проверок выявлено 66 нарушений, в том числе по качеству при производстве строительно-монтажных работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками. Как подчеркивается, большинство нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки. Остальные нарушения находятся на контроле Мосгосстройнадзора в соответствии со сроками, установленными в предписаниях.
«Участникам строительства выдано 23 предписаний об устранении нарушений. Возбуждено 33 дела об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 1 млн 543,3 тыс. руб.», — указано в сообщении. О. Антосенко добавил, что на контроле Мосгосстройнадзора на территории Зеленограда находится 24 объекта строительства общей площадью 315 тыс. кв. м.
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