Штрафы на 5,2 млн руб. выписали участникам строительства в центре Москвы в I квартале 2018 г.

Штрафы на сумму более 5,2 млн руб. наложены на участников строительства в центре Москвы в I квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

«В I квартале 2018 г. специалисты Мосгосстройнадзора провели 158 проверок объектов, строящихся в Центральном округе столицы», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко

Как уточнили в пресс-службе, на проверенных объектах в общей сложности выявлено 583 нарушения, в том числе по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками. Участникам строительства выдано 88 предписаний об устранении нарушений, оформлено 137 протоколов, наложены штрафные санкции на сумму более 5,2 млн руб. Большинство нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки.

«Среди проверенных объектов:, детский зоопарк на ул. Большая Грузинская, здание Тверского и Мещанского суда на ул. Каланчевская, детско-взрослая поликлиника в Большом Строченовском пер., многофункциональные комплексы на ул. Садовническая, гостиницы на ул. 1-я Тверская-Ямская, на Смоленском бульваре и другие», — пояснили в пресс-службе.

О. Антосенко добавил, что в настоящее время на контроле Мосгосстройнадзора в ЦАО находится 165 объектов строительства общей площадью более 2,6 млн кв. м.

«В 2017 г. в центре столицы Мосгосстройнадзором введено в эксплуатацию 56 объектов капстроительства общей площадью 1 млн 215 тыс. кв. м, включая объекты реконструкции», — заключили в пресс-службе.