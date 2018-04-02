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Банк Sareb начал распродажу земельных участков в Испании
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Банк Sareb начал распродажу земельных участков в Испании 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Цены на земельные участки начинаются от €3,2 и достигают €964 000, в зависимости от местоположения. Самый доступный участок расположен в Хабалькусе (Хаэн), а самый дорогой — в Андрайче (Балеарские острова), пишет Noticia.ru.
Самое большое число земельных участков ищет новых собственников в Каталонии: 117 — в Барселоне, 75 — в Таррагоне, 68 — в Льейде. В северо-западной части Испании, Ла-Корунье, продаются 42 таких объекта. Во внутренней части страны лидируют Толедо (36), а на юге — Малага (35).
Полный список предложений опубликован на сайте Sareb. Участки можно приобрести и через партнеров банка: Altamira, Haya Real Estate, Servihabitat и Solvia.
Напомним, в мае 2017 года испанский «плохой» банк выставлял на продажу 3716 единиц жилья по цене от €18 000 до €400 000.
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