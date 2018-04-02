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Медиацентр и центр волонтеров у нижегородского стадиона построят на федеральные деньги
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Медиацентр и центр волонтеров у нижегородского стадиона построят на федеральные деньги 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апреля. /ТАСС/. Нижегородская область получит 197,1 млн рублей от правительства РФ на постройку временной инфраструктуры вокруг стадиона в Нижнем Новгороде, в которую войдут медиацентр, центр волонтеров и другие вспомогательные службы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.
"На мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажом строений и сооружений временного назначения для подготовки и проведения ЧМ-2018 правительство выделит 10 субъектам РФ 2,6 млрд рублей. Нижегородская область получит из данной суммы 197,1 млн рублей", — говорится в сообщении.
Эти средства власти Нижегородской области планируют направить на создание медиацентра, компаунда телевещателей, зоны логистики, центра волонтеров и других вспомогательных служб, входящих во временную инфраструктуру стадиона в Нижнем Новгороде, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу.
Первый в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа: 18 июня сборная Швеции сыграет с южнокорейцами, 21 июня аргентинцы встретятся с хорватами, 24 июня англичане — с панамцами, а 27 июня сборная Швейцарии сыграет с командой Коста-Рики. Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.
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