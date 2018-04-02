Медиацентр и центр волонтеров у нижегородского стадиона построят на федеральные деньги

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апреля. / ТАСС /. Нижегородская область получит 197,1 млн рублей от правительства РФ на постройку временной инфраструктуры вокруг стадиона в Нижнем Новгороде, в которую войдут медиацентр, центр волонтеров и другие вспомогательные службы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"На мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажом строений и сооружений временного назначения для подготовки и проведения ЧМ-2018 правительство выделит 10 субъектам РФ 2,6 млрд рублей. Нижегородская область получит из данной суммы 197,1 млн рублей", — говорится в сообщении.

Эти средства власти Нижегородской области планируют направить на создание медиацентра, компаунда телевещателей, зоны логистики, центра волонтеров и других вспомогательных служб, входящих во временную инфраструктуру стадиона в Нижнем Новгороде, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу.