У алиментщиков предложено изымать единственное жилье

Общенациональная облава на граждан, которые по каким-то причинам не платят содержание своим бывшим супругам с детьми, продолжается с изобретением все новых способов соковыжимания.

Минюст РФ вновь пытается защитить несчастных разведенных женщин от отцов их общих детей: министерство опубликовало доработанный законопроект об обращении взыскания на единственное жилье должников по алиментам.

А вот должники по ЖКХ и кредитам могут выдохнуть (и продолжать не платить): законопроект не предполагает обращения взыскания на их жилье.

Норму предложено применять невзирая на срок возникновения у должника обязательства, если долг превышает 200 тысяч рублей. Этот долг и будет гаситься за счет продажи изъятых квадратных метров.

Правда, изъятие единственного жилья будет возможно только в случае, если его площадь не меньше 36 кв. м на человека.

Даже если эта инициатива Минюста примет форму закона, он затронет очень ограниченный круг должников, а большинству россиян — даже должникам по алиментам — тревожиться не о чем, успокаивает председатель Союза жилищных организаций Москвы , юрист Константин Крохин

«С формально-юридической точки зрения, а она всегда должна быть довлеющей при рассмотрении любых правовых споров, Конституция выше любого другого закона. Точка. Никакой закон, будь то Гражданский Кодекс или УК, не может конституционные нормы переигрывать. А Конституция гарантирует право граждан на жилище», — сказал он «Ридусу»

По существующим на 2018 год законам и нормам, социальным минимумом жилплощади на одинокого человека является 18 кв. м жилой площади (то есть без учета кухни и прочих подсобных помещений). Соответственно, если человек живет в стандартной «однушке», выселить его оттуда нельзя никуда, будь у него долгов хоть на миллион.

Предлагаемое Минюстом нововведение затрагивает лишь те категории должников, которые можно пересчитать по пальцам, подчеркивает юрист.

«Это, в первую очередь, обитатели особняков или другого элитного жилья. Обычно это — предприниматели, которые в пору успешного ведения бизнеса «могли себе позволить», а потом по каким-то причинам прогорели и влезли в долги. Вот такого должника в самом деле можно выселить из трехэтажного коттеджа на Новой Риге в однушку в Волоколамске , а за счет разницы в стоимости жилья погасить долги. Но такие ситуации ни в коем случае не носят массового характера», — говорит он.

Похожий казус в России , кстати, уже был (формально не отмененный и сегодня): когда собственник помещения имел/имеет право выселять оттуда других проживающих, включая несовершеннолетних детей.

Этим пробелом в законодательстве по полной пользовались некоторые супруги, которые после развода выставляли на улицу вторую половину с детьми — пока пленум Верховного Суда не указал на это безобразие и велел судам низших инстанций сохранять право на жилье детей до достижения совершеннолетия.

Но закон сам по себе не отменен и сегодня, а прецедентного права в российском судопроизводстве формально не существует.