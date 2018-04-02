Эксперты назвали самые популярные районы у покупателей новостроек Москвы

Больше всего новостроек в старой Москве покупают в районе Солнцеве. здесь по всем типам договоров, заключенных физическими лицами за последний год, было приобретено почти 130 000 кв. м жилья, что составляет 7,5% от всего объема сделок по Москве. Такие данные приводит компания «Бест-Новострой».

Высокие продажи здесь эксперты компании объясняют большим объемом предложения — здесь представлены два проекта комплексного освоения территории. К примеру, одном из проекте — в ЖК «Мещерский лес» — является лидером по количеству сделок в топ-5 районах столицы с максимальным числом проданных квартир — а прошедший год в ЖК было реализовано почти 87 000 кв. м.

На втором месте — район Хорошево-Мневники. Здесь за год подписано договоров на 80 600 кв. м (4,7% сделок). В отличие от Солнцево, в Хорошево-Мневниках строится много проектов — 12 ЖК, но далеко не все их них имеют высокий спрос.

Третье место у района Отрадное , где суммарная площадь проданного жилья составила 65 000 кв. м (3,7% сделок).

Четвертое место занял Даниловский район с общей площадью проданных квартир около 62 000 кв. м (3,6% сделок). Основной вклад в продажи здесь внес ЖК ЗилАрт (37 200 кв. м), проектная площадь которого составляет 950 000 кв. м.

Замыкает пятерку лидеров Чертаново Южное — подписано договоров на 60 700 кв. м, что соответствует 3,5% в общем объеме сделок. Здесь самым популярным проектом объектом являлся ЖК «Аннино Парк», в котором за прошедший 2017 г. подписано договоров на 32 300 кв. м.