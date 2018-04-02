Интерес иностранцев к покупке авиабилетов в Москву вырос в 16 раз

Коварные сокращения

О чем вы не знали, покупая билеты на самолет

Речь идет о полетах в экономклассе в период с 13 июня по 16 июля. Как раз в это время в 11 городах России, в том числе в столице, будет проводиться чемпионат мира по футболу. Кроме того, в Москве пройдут церемонии открытия и закрытия турнира, которые традиционно привлекают много зрителей.

В турсервисе отметили, что больше всего болельщиков в Москву прибудет из США . Авиабилетами в Москву на период проведения чемпионата они интересовались почти в четыре раза чаще, чем годом ранее.

«И это несмотря на то что сборная США не будет участвовать в чемпионате мира», — подчеркнула Рябовол.

Но особенно сильный рост спроса наблюдается в странах, жители которых прежде мало интересовались поездками в Россию, добавили в компании.

«Так, значительное повышение спроса можно наблюдать среди жителей Центральной и Южной Америки. Например, среди панамцев интерес к поездкам в столицу вырос почти 25 раз. Фанаты из Туниса спровоцировали пятикратный рост, а болельщики Ирака — трехкратный», — уточнили в сервисе.

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