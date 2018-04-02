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Интерес иностранцев к покупке авиабилетов в Москву вырос в 16 раз
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Интерес иностранцев к покупке авиабилетов в Москву вырос в 16 раз 

Мир24 49 минут назад
Фото: Мир24
Интерес иностранных туристов к покупке авиабилетов в Москву вырос в 16 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом АГН «Москва» сообщила представитель международного туристического сервиса Momondo в России Ирина Рябовол.
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Речь идет о полетах в экономклассе в период с 13 июня по 16 июля. Как раз в это время в 11 городах России, в том числе в столице, будет проводиться чемпионат мира по футболу. Кроме того, в Москве пройдут церемонии открытия и закрытия турнира, которые традиционно привлекают много зрителей.
В турсервисе отметили, что больше всего болельщиков в Москву прибудет из США. Авиабилетами в Москву на период проведения чемпионата они интересовались почти в четыре раза чаще, чем годом ранее.
«И это несмотря на то что сборная США не будет участвовать в чемпионате мира», — подчеркнула Рябовол.
Но особенно сильный рост спроса наблюдается в странах, жители которых прежде мало интересовались поездками в Россию, добавили в компании.
«Так, значительное повышение спроса можно наблюдать среди жителей Центральной и Южной Америки. Например, среди панамцев интерес к поездкам в столицу вырос почти 25 раз. Фанаты из Туниса спровоцировали пятикратный рост, а болельщики Ирака — трехкратный», — уточнили в сервисе.
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