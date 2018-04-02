В бюджет Подмосковья внесли первые 5 млн руб по оплате рассрочки за изменение ВРИ

Бюджет Подмосковья получил первые 5 миллионов рублей по оплате рассрочки за изменение вида разрешенного использования земли (ВРИ), говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В бюджет Подмосковья поступил первый платеж — 5 миллионов рублей, внесенный по соглашению о рассрочке за изменение вида разрешенного использования земли (ВРИ)», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев

Компания-застройщик, которая строит многоэтажный жилой дом в Химках , в июле 2017 года изменила ВРИ земельного участка с «для ИЖС» на «многоэтажную жилую застройку». Размер оплаты за услугу составил 33,4 миллиона рублей.

В феврале 2018 года Минмособлимущество предоставило застройщику возможность оплатить всю сумму до 31 августа 2019 года — дня истечения срока действия разрешения на строительство. Оплата будет вноситься по 5 миллионов рублей ежеквартально.

«В настоящее время рассрочка предоставлена собственникам трех земельных участков: застройщику в Химках и владельцу двух участков в Раменском районе. Кроме того, сейчас Минмособлимущество рассматривает вопрос о предоставлении рассрочки застройщику, который планирует строительство многоэтажного жилого дома в Сергиево-Посадском районе и поменял назначение земли с «под размещение профилактория» на «многоэтажную жилую застройку (высотную застройку)», — добавил Аверкиев.

Минмособлимущество готово к сотрудничеству с гражданами и бизнесом по вопросу предоставления рассрочки. Изменение ВРИ, стоимость которого превышает 300 тысяч рублей, собственники могут оплатить в рассрочку. Это оптимальный вариант пополнения бюджета Подмосковья, который позволяет учесть финансовые интересы и Московской области, и частных собственников.