На достройку ЖК «Кольцовский дворик» свердловские власти направят 1 миллиард рублей

На завершение работ по строительству ЖК «Кольцовский дворик» на улице Ракетной в Екатеринбурге потребуется около 1 миллиарда рублей. Достраивать его будет Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования, но механизм финансирования свердловские власти пока не определили, сообщил Е1.RU источник, знакомый с ситуацией.

Как рассказали Е1.RU в областном министерстве строительства , по предварительным оценкам, общая стоимость достройки трех домов действительно составляет около одного миллиарда рублей. В настоящее время САИЖК по поручению губернатора Евгения Куйвашева разрабатывает план мероприятий, в котором будут уточнены этапы необходимых работ, их сроки и суммы, нужные для продолжения строительства. На этой неделе САИЖК утвердит принцип обмена прав требований для дольщиков «Кольцовского дворика», это касается домов № 1 и 2. Дольщикам будет предложено обменять свои квартиры в недострое на жилье в доме на Рощинской, 44.

— Первое поручение межведомственной координационной комиссии САИЖК состояло в том, чтобы мы с рядом министерств и ведомств подготовили план мероприятий по возобновлению строительства жилья в этом жилом комплексе. Мы сейчас этим занимаемся, — рассказал Е1.RU Александр Комаров , глава САИЖК. — Второе поручение: мы должны подготовить и согласовать с Министерством строительства Свердловской области принцип обмена прав на квартиры, которые принадлежат нашему агентству, в домах по улице Рощинской, на права требования дольщиков по договорам долевого участия в «Кольцовском дворике», а именно в домах № 1 и 2.

— В ЖК «Кольцовский дворик» сейчас стоят три дома, — пояснил Александр Комаров, — и степень готовности у них разная. Дом № 4 (это строительный номер, фактически — третий дом. — Прим. ред.) находится в высокой степени готовности. И сейчас обсуждается, что строительство на этом объекте будет завершено, а дольщики из этого дома получат квартиры там, где они их приобретали.

Очередное заседание областной координационной комиссии по защите прав дольщиков должно состояться в конце рабочей недели.

Напомним, ЖК «Кольцовский дворик» начала в 2013 году строить компания «Диарт-Урал», но стройка встала. Продали в нем 370 квартир.