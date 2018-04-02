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Более 29 миллионов выделено на строительство дорог в новых микрорайонах Ульяновска
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Более 29 миллионов выделено на строительство дорог в новых микрорайонах Ульяновска 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
29,2 млн рублей выделят из регионального бюджета на строительство двух дорог в новых микрорайонах Ульяновска, сообщает пресс-служба Ульяновской области.
На мартовском заседании правительства стало известно, что на эти средства будет продолжено строительство дорог по улице 154-й Стрелковой Дивизии в Засвияжском районе и улице Еремецкого на участке от проспекта Ливанова до проспекта Генерала Тюленева в квартале «Центральный» в Заволжском районе.
Ранее регион участвовал в федеральной программе по обеспечению доступным и комфортным жильем граждан, получив средства из федерального бюджета. Их направили на строительство школы на 1000 мест, а также две упомянутые выше автодороги. На эти цели уже заложено около 667 млн рублей, из них 546 млн рублей из федерального бюджета, 120 млн рублей — из областного.
Фото: Евгений Поторочин
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