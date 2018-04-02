Более 29 миллионов выделено на строительство дорог в новых микрорайонах Ульяновска

29,2 млн рублей выделят из регионального бюджета на строительство двух дорог в новых микрорайонах Ульяновска , сообщает пресс-служба Ульяновской области

На мартовском заседании правительства стало известно, что на эти средства будет продолжено строительство дорог по улице 154-й Стрелковой Дивизии в Засвияжском районе и улице Еремецкого на участке от проспекта Ливанова до проспекта Генерала Тюленева в квартале «Центральный» в Заволжском районе.

Ранее регион участвовал в федеральной программе по обеспечению доступным и комфортным жильем граждан, получив средства из федерального бюджета. Их направили на строительство школы на 1000 мест, а также две упомянутые выше автодороги. На эти цели уже заложено около 667 млн рублей, из них 546 млн рублей из федерального бюджета, 120 млн рублей — из областного.