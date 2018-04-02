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Санкт-Петербург получит 3,5 млн рублей на временные постройки к ЧМ-2018
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Санкт-Петербург получит 3,5 млн рублей на временные постройки к ЧМ-2018 

Ivyborg.ru 1 час назад
Правительство РФ выделило 2,5 миллиарда рублей на временные инфраструктурные объекты в 10 регионах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте кабмина.
Средства пойдут на поставку, монтаж и демонтаж временных строений и сооружений для подготовки и проведения соревнований предстоящего чемпионата.
Из 2,5 миллиардов Санкт-Петербург получит около 3,5 миллионов рублей. Помимо Северной столицы, в списке еще 9 регионов.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Соревнования состоятся в 11 городах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.
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