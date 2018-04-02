Санкт-Петербург получит 3,5 млн рублей на временные постройки к ЧМ-2018

Правительство РФ выделило 2,5 миллиарда рублей на временные инфраструктурные объекты в 10 регионах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте кабмина.

Средства пойдут на поставку, монтаж и демонтаж временных строений и сооружений для подготовки и проведения соревнований предстоящего чемпионата.